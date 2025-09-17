Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Узбекистан предложил подготовить новую Программу стратегического партнерства с АБР

    В регионе
    • 17 сентября, 2025
    • 15:46
    Узбекистан предложил подготовить новую Программу стратегического партнерства с АБР

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках международного форума "От бедности к процветанию" в Намангане обсудил с вице-президентом Азиатского банка развития Инмин Янгом подготовку новой Программы стратегического партнерства.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

    В ходе встречи стороны обсудили практические аспекты углубления сотрудничества в рамках стратегии необратимых реформ в Узбекистане.

    Мирзиёев отметил высокий уровень взаимодействия с банком: проектный портфель АБР в стране составляет $14 млрд и охватывает "зеленую" энергетику, транспорт, цифровую трансформацию, образование и другие приоритетные направления.

    Президент Узбекистана подчеркнул важность новой Программы стратегического партнерства, которая будет включать проекты по развитию инфраструктуры, государственно-частного партнерства, поддержки бизнеса и социальной сферы, а также создание совместной инвестиционной платформы.

    Также стороны обсудили подготовка и проведение в следующем году Ежегодного заседания совета управляющих АБР в Узбекистане.

    АБР Узбекистан Шавкат Мирзиёев

