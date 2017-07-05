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    Узбекистан не ставит вопрос о возобновлении участия в ОДКБ

    Абдулазиз Камилов: Вопрос участия Узбекистана в ОДКБ не обсуждался в рамках зарубежных визитов президента республики в этом году

    Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Узбекистан в настоящее время не ставит вопрос о возобновлении участия в ОДКБ. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел республики Абдулазиз Камилов.

    "Вопрос о возобновлении участия Узбекистана в ОДКБ не стоит", - сказал Камилов в ходе видеоконференции на прямой линии в международном пресс-клубе в Ташкенте.

    Камилов отметил, что вопрос участия Узбекистана в ОДКБ не обсуждался в рамках зарубежных визитов президента республики в этом году.

    Организация Договора о коллективной безопасности была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. 

    Узбекистан объявил в июне 2012 года, что приостанавливает свое участие в деятельности организации.

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