Узбекистан и США обсудили подготовку к вашингтонскому саммиту "C5+1"
- 27 октября, 2025
- 18:40
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и американская делегация во главе со специальным посланником президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор обсудили подготовку к предстоящему саммиту в формате "C5+1".
Как передает Report со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана, во встрече приняли участие первый заместитель государственного секретаря США Кристофер Ландау и другие официальные лица.
Стороны рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне в сентябре в Нью-Йорке, и обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития узбекско-американского стратегического партнерства.
Особое внимание было уделено продвижению совместных проектов в промышленности, энергетике, цифровизации, сельском хозяйстве, сфере критических минералов и других приоритетных направлениях в соответствии с утвержденной "дорожной картой".
Обсуждены перспективы укрепления взаимодействия в сфере безопасности, противодействия терроризму, экстремизму и незаконной миграции.
"Рассмотрен также график предстоящих мероприятий, в том числе в рамках саммита в формате "C5+1", который состоится на следующей неделе в городе Вашингтоне", - сообщает пресс-служба.