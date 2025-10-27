Узбекистан и США обсудили подготовку к вашингтонскому саммиту "C5+1"

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и американская делегация во главе со специальным посланником президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор обсудили подготовку к предстоящему саммиту в формате "C5+1".

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана, во встрече приняли участие первый заместитель государственного секретаря США Кристофер Ландау и другие официальные лица.

Стороны рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне в сентябре в Нью-Йорке, и обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития узбекско-американского стратегического партнерства.

Особое внимание было уделено продвижению совместных проектов в промышленности, энергетике, цифровизации, сельском хозяйстве, сфере критических минералов и других приоритетных направлениях в соответствии с утвержденной "дорожной картой".

Обсуждены перспективы укрепления взаимодействия в сфере безопасности, противодействия терроризму, экстремизму и незаконной миграции.

"Рассмотрен также график предстоящих мероприятий, в том числе в рамках саммита в формате "C5+1", который состоится на следующей неделе в городе Вашингтоне", - сообщает пресс-служба.