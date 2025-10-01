Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Узбекистан и США договорились о реализации энергопроектов на $3-4 млрд

    В регионе
    • 01 октября, 2025
    • 17:22
    Узбекистан и США договорились о реализации энергопроектов на $3-4 млрд

    Узбекистан и США достигли договоренности о реализации энергетических проектов общей стоимостью $3-4 млрд.

    Как передает Report, об этом сообщил министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов в интервью телеканалу O"zbekiston 24.

    По словам министра, американская компания Air Products готова вложить новые инвестиции и диверсифицировать направления деятельности в республике. Минэнерго подписало крупные соглашения по замене газовых агрегатов на электрические двигатели в газотранспортной системе, а также на существующих компрессорных и дожимных станциях. В финансировании этих проектов выразил заинтересованность Экспортно-импортный банк США.

    Также, в сфере бурения подписаны соглашения со Schlumberger и Baker Hughes о внедрении современных технологий, опыта и управленческих методик. Кроме того, компании "Узбекнефтегаз" и Gulf заключили меморандум на $100 млн по созданию сети заправок по всей стране.

    Министр отметил, что замена агрегатов на компрессорных станциях в рамках двух-трехлетней программы оценивается минимум в $800 млн, а "Эксимбанк" США готов открыть кредитную линию на $852 млн для координации этих работ.

    Журабек Мирзамахмудов уточнил, что с учетом всех новых соглашений, включая проекты Air Products по газификации угля, получению синтез-газа и производству из него аммиака, метанола и других продуктов с добавленной стоимостью, общий объем инвестиций может составить $3-4 млрд.

