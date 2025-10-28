Узбекистан и Сербия подписали документы по укреплению двустороннего сотрудничества

В Ташкенте состоялись переговоры президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и его сербского коллеги Александра Вучича, по итогам которых стороны подписали Совместную декларацию.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана, в присутствии лидеров прошла церемония подписания широкого пакета межправительственных и межведомственных документов, охватывающих разные сферы взаимодействия между двумя странами.

Среди подписанных соглашений документы о взаимном поощрении и защите инвестиций, сотрудничестве в сферах экономики, медицины, туризма, образования, науки и культуры.

Отдельное внимание уделено развитию сотрудничества в сфере инжиниринга, передовых технологий и искусственного интеллекта. Подписаны также протоколы о взаимодействии в подготовке дипломатических кадров, спорте и физической культуре, а также меморандум о сотрудничестве в области трудовой миграции.

Кроме того, заключено соглашение об установлении партнерских отношений между городами Ташкентом и Белградом.