Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Узбекистан и Сербия подписали документы по укреплению двустороннего сотрудничества

    В регионе
    • 28 октября, 2025
    • 19:18
    Узбекистан и Сербия подписали документы по укреплению двустороннего сотрудничества

    В Ташкенте состоялись переговоры президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и его сербского коллеги Александра Вучича, по итогам которых стороны подписали Совместную декларацию.

    Как передает Report со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана, в присутствии лидеров прошла церемония подписания широкого пакета межправительственных и межведомственных документов, охватывающих разные сферы взаимодействия между двумя странами.

    Среди подписанных соглашений документы о взаимном поощрении и защите инвестиций, сотрудничестве в сферах экономики, медицины, туризма, образования, науки и культуры.

    Отдельное внимание уделено развитию сотрудничества в сфере инжиниринга, передовых технологий и искусственного интеллекта. Подписаны также протоколы о взаимодействии в подготовке дипломатических кадров, спорте и физической культуре, а также меморандум о сотрудничестве в области трудовой миграции.

    Кроме того, заключено соглашение об установлении партнерских отношений между городами Ташкентом и Белградом.

    Узбекистан Сербия соглашения документы Шавкат Мирзиёев Александр Вучич

    Последние новости

    20:01
    Фото

    Сотрудник ANAMA и его собака-сапер удостоены международной награды в США

    Это интересно
    20:00

    В Рио при операции против преступной группировки погибли 20 человек

    Другие страны
    19:47

    Украина и ЕС в конце недели обсудят детали плана по прекращению огня

    Другие страны
    19:45

    Нидерланды выделят 25 млн евро на поддержку энергетики Украины

    Другие страны
    19:38
    Фото

    Представлен проект Плана по реализации Стратегии социально-экономического развития в Азербайджане

    Социальная защита
    19:29

    Президент Азербайджана: Зангилан станет одним из важнейших транспортных центров

    Инфраструктура
    19:21

    Ильхам Алиев: Сегодня очередной этап "Великого возвращения"

    Внутренняя политика
    19:18

    Узбекистан и Сербия подписали документы по укреплению двустороннего сотрудничества

    В регионе
    19:15

    ЦАХАЛ и ХАМАС снова открыли огонь в Секторе Газа

    Другие страны
    Лента новостей