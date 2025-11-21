Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8

    Узбекистан и Китай подписали программу сотрудничества между МИД

    В регионе
    • 21 ноября, 2025
    • 17:45
    Узбекистан и Китай подписали программу сотрудничества между МИД

    Узбекистан и Китай подписали программу сотрудничества между министерствами иностранных дел.

    Как передает Report, об этом сообщил глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов в социальных сетях.

    По его словам, документ был подписан по итогам переговоров с министром иностранных дел Китая Ван И в Ташкенте.

    "Обсудили весь спектр двусторонних отношений - от политического и экономического сотрудничества до транспортной и инфраструктурной взаимосвязанности, культурного обмена и межчеловеческих контактов", - отметил Саидов.

    Особое внимание, по словам министра, уделялось ключевым региональным и международным вопросам, при этом стороны подтвердили общую приверженность миру, стабильности и устойчивому развитию в регионе и за его пределами.

    "По итогам сегодняшней встречи подписали протокол встречи стратегического диалога и обширную программу сотрудничества между министерствами иностранных дел Узбекистана и Китая - важные документы, которые будут направлять и стимулировать наше сотрудничество в ближайшие годы", - написал он.

    Узбекистан Китай программа сотрудничества Ван И Бахтиёр Саидов

    Последние новости

    18:07

    Посол: Присоединение Азербайджана к формату ЦА формирует единое стратегическое пространство от Азии до Европы

    Внешняя политика
    18:04

    Посол Швейцарии: Имеется большой потенциал для укрепления экономических связей с Азербайджаном

    Бизнес
    18:03

    Али Асадов обсудил с генсеком Международного союза электросвязи перспективы сотрудничества

    ИКТ
    18:00

    Пашинян обсудил со спикером парламента Казахстана мирный процесс между Ереваном и Баку

    В регионе
    17:54
    Фото

    Трое азербайджанских борцов завоевали медали на Исламиаде - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    17:50

    Цены на газ упали до минимума за 18 месяцев после переговоров Зеленского с европейскими лидерами

    Энергетика
    17:45

    Узбекистан и Китай подписали программу сотрудничества между МИД

    В регионе
    17:41

    Суд продлил срок ареста обвиняемого в госизмене Захираддина Ибрагимова

    Происшествия
    17:36

    Пашинян: "Маршрут Трампа" расширит экономические связи между Арменией и Казахстаном

    В регионе
    Лента новостей