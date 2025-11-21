Узбекистан и Китай подписали программу сотрудничества между МИД

Узбекистан и Китай подписали программу сотрудничества между министерствами иностранных дел.

Как передает Report, об этом сообщил глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов в социальных сетях.

По его словам, документ был подписан по итогам переговоров с министром иностранных дел Китая Ван И в Ташкенте.

"Обсудили весь спектр двусторонних отношений - от политического и экономического сотрудничества до транспортной и инфраструктурной взаимосвязанности, культурного обмена и межчеловеческих контактов", - отметил Саидов.

Особое внимание, по словам министра, уделялось ключевым региональным и международным вопросам, при этом стороны подтвердили общую приверженность миру, стабильности и устойчивому развитию в регионе и за его пределами.

"По итогам сегодняшней встречи подписали протокол встречи стратегического диалога и обширную программу сотрудничества между министерствами иностранных дел Узбекистана и Китая - важные документы, которые будут направлять и стимулировать наше сотрудничество в ближайшие годы", - написал он.