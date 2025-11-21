Узбекистан и Китай подписали программу сотрудничества между МИД
- 21 ноября, 2025
- 17:45
Узбекистан и Китай подписали программу сотрудничества между министерствами иностранных дел.
Как передает Report, об этом сообщил глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов в социальных сетях.
По его словам, документ был подписан по итогам переговоров с министром иностранных дел Китая Ван И в Ташкенте.
"Обсудили весь спектр двусторонних отношений - от политического и экономического сотрудничества до транспортной и инфраструктурной взаимосвязанности, культурного обмена и межчеловеческих контактов", - отметил Саидов.
Особое внимание, по словам министра, уделялось ключевым региональным и международным вопросам, при этом стороны подтвердили общую приверженность миру, стабильности и устойчивому развитию в регионе и за его пределами.
"По итогам сегодняшней встречи подписали протокол встречи стратегического диалога и обширную программу сотрудничества между министерствами иностранных дел Узбекистана и Китая - важные документы, которые будут направлять и стимулировать наше сотрудничество в ближайшие годы", - написал он.