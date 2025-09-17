Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    Узбекистан и Исламский банк развития обсудили расширение сотрудничества

    В регионе
    • 17 сентября, 2025
    • 14:22
    Узбекистан и Исламский банк развития обсудили расширение сотрудничества

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Исламского банка развития (ИБР) Мухаммад бин Сулейман аль-Джассир в рамках Международного форума "От бедности к процветанию" в Намангане обсудили расширение сотрудничества.  

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

    Глава ИБР поздравил с успешным проведением форума и подтвердил готовность банка активно поддерживать усилия по сокращению бедности в Узбекистане.

    Мирзиёев предложил принять долгосрочную программу стратегического партнерства, которая предусматривает удвоение портфеля проектов и наращивание финансирования в инфраструктурной, социальной и частной сферах.

    Особое внимание уделено инициативам по развитию бизнеса, строительству современных медицинских центров в регионах, модернизации автодорог и ирригационных систем.

    В последние годы партнерство Узбекистана с ИБР развивается динамично: портфель совместных проектов превысил $5 млрд и охватывает транспорт, инфраструктуру, энергетику, жилищное строительство, здравоохранение и образование. Более 40% инвестиций направлено в частный сектор.

    Узбекистан ИБР сотрудничество Шавкат Мирзиёев

    Последние новости

    14:59

    В Нахчыване 5-летняя девочка упала с балкона

    Происшествия
    14:51

    Папа Римский вновь призвал к перемирию между Израилем и ХАМАС

    Другие страны
    14:43

    Кремль: ЕС ошибается, продолжая санкционную политику против РФ

    Другие страны
    14:41

    В Баку объем товарооборота увеличился более чем на 4%

    Бизнес
    14:29

    Самед Баширли: "Зеленая энергетика" открывает новые горизонты для сотрудничества Германии и Азербайджана

    Энергетика
    14:28
    Фото

    В селе Бадара планируется восстановление 128 домов в следующем году

    Внутренняя политика
    14:25

    ЦАХАЛ открыл дополнительный коридор для эвакуации жителей Газы

    Другие страны
    14:23

    КазМунайГаз возобновил экспорт нефти по БТД

    Энергетика
    14:22

    Узбекистан и Исламский банк развития обсудили расширение сотрудничества

    В регионе
    Лента новостей