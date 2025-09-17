Узбекистан и Исламский банк развития обсудили расширение сотрудничества

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Исламского банка развития (ИБР) Мухаммад бин Сулейман аль-Джассир в рамках Международного форума "От бедности к процветанию" в Намангане обсудили расширение сотрудничества.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Глава ИБР поздравил с успешным проведением форума и подтвердил готовность банка активно поддерживать усилия по сокращению бедности в Узбекистане.

Мирзиёев предложил принять долгосрочную программу стратегического партнерства, которая предусматривает удвоение портфеля проектов и наращивание финансирования в инфраструктурной, социальной и частной сферах.

Особое внимание уделено инициативам по развитию бизнеса, строительству современных медицинских центров в регионах, модернизации автодорог и ирригационных систем.

В последние годы партнерство Узбекистана с ИБР развивается динамично: портфель совместных проектов превысил $5 млрд и охватывает транспорт, инфраструктуру, энергетику, жилищное строительство, здравоохранение и образование. Более 40% инвестиций направлено в частный сектор.