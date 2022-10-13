Узбекистан и Иран вводят упрощенный визовый режим

Соглашение между правительствами Узбекистана и Исламской Республики Иран об упрощении визовых процедур для представителей деловых и научных кругов и туристических групп вступило в силу.

Соглашение между правительствами Узбекистана и Исламской Республики Иран об упрощении визовых процедур для представителей деловых и научных кругов и туристических групп вступило в силу.

Как передает Report, этот документ включает в себя 11 статей.

Стороны отмечают, что вступление в силу данного соглашения между Узбекистаном и Ираном послужит дальнейшему укреплению дружественных отношений между двумя странами, развитию торгово-экономических, туристических, научных и научных связей.

Документ был подписан в ходе официального визита президента Ирана в Узбекистан, который состоялся 14-16 сентября.