Узбекистан и Иран будут сотрудничать в борьбе с финансированием терроризма

Генпрокуратура Узбекистана и финансовая разведка Ирана договорились обмениваться данными в борьбе с финансовыми махинациями и финансированием терроризма.

Генпрокуратура Узбекистана и финансовая разведка Ирана договорились обмениваться данными в борьбе с финансовыми махинациями и финансированием терроризма.

Как передает Report со ссылкой на СМИ Узбекистана, об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры страны.

Представители двух стран обсудили сотрудничество на полях прошедшего в Душанбе пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

"По итогам встречи подписан меморандум о взаимопонимании, о сотрудничестве в обмене информацией относительно отмывания денег, финансирования терроризма и связанных преступлений", - написано в сообщении ведомства.

Напомним, ЕАГ создан в 2004 году. Цели организации - содействие в создании и развитии нацсистем борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. В организацию входят Узбекистан, Россия, Беларусь, КНР, Индия, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан и Туркменистан.