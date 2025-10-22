Узбекистан и ЕС обсудили ключевые направления сотрудничества

Узбекистан и Европейский союз подтвердили готовность углублять политическое и экономическое сотрудничество перед подписанием соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (EPCA) 24 октября 2025 года в Брюсселе.

Как передает Report со ссылкой на Еврокомиссию, эти договоренности были закреплены в ходе 18-го заседания Совета сотрудничества "Узбекистан - ЕС", прошедшего 21 октября в Люксембурге.

Участники заседания, в котором приняли участие Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, еврокомиссар Йозеф Сикела и министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов, обсудили ход двусторонних отношений и ключевые направления будущего сотрудничества.

Участники встречи также обсудили региональные и международные вопросы, включая конфликт между Россией и Украиной, ситуацию в Афганистане и на Южном Кавказе. ЕС и Узбекистан подтвердили приверженность Уставу ООН и принципам суверенитета и территориальной целостности всех государств.

В ходе обсуждений были затронуты проекты Global Gateway, а также сотрудничество в области торговли, инвестиций, транспортной и цифровой связности, энергетики, климата и критически важных сырьевых ресурсов. ЕС подтвердил готовность поддерживать устойчивый и инклюзивный рост Узбекистана.

Также стороны обсудили необходимость полного и эффективного выполнения 27 конвенций ООН и МОТ, что является важной частью обязательств Узбекистана по программе GSP+.