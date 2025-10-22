Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"

    Узбекистан и ЕС обсудили ключевые направления сотрудничества

    В регионе
    • 22 октября, 2025
    • 13:28
    Узбекистан и ЕС обсудили ключевые направления сотрудничества

    Узбекистан и Европейский союз подтвердили готовность углублять политическое и экономическое сотрудничество перед подписанием соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (EPCA) 24 октября 2025 года в Брюсселе.

    Как передает Report со ссылкой на Еврокомиссию, эти договоренности были закреплены в ходе 18-го заседания Совета сотрудничества "Узбекистан - ЕС", прошедшего 21 октября в Люксембурге.

    Участники заседания, в котором приняли участие Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, еврокомиссар Йозеф Сикела и министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов, обсудили ход двусторонних отношений и ключевые направления будущего сотрудничества.

    Участники встречи также обсудили региональные и международные вопросы, включая конфликт между Россией и Украиной, ситуацию в Афганистане и на Южном Кавказе. ЕС и Узбекистан подтвердили приверженность Уставу ООН и принципам суверенитета и территориальной целостности всех государств.

    В ходе обсуждений были затронуты проекты Global Gateway, а также сотрудничество в области торговли, инвестиций, транспортной и цифровой связности, энергетики, климата и критически важных сырьевых ресурсов. ЕС подтвердил готовность поддерживать устойчивый и инклюзивный рост Узбекистана.

    Также стороны обсудили необходимость полного и эффективного выполнения 27 конвенций ООН и МОТ, что является важной частью обязательств Узбекистана по программе GSP+.

    Узбекистан Евросоюз EPCA соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве

    Последние новости

    14:17

    Фон дер Ляйен: Европа рискует проиграть Китаю в стратегических отраслях

    Другие
    14:13

    Родителям премьера Франции предоставили охрану из соображений безопасности

    Другие страны
    14:12

    Профицит сводного бюджета Азербайджана составил почти 7 млрд манатов

    Финансы
    14:06

    На строительство канатных дорог в Шуше, Ханкенди и Лачыне потрачено 6,6 млн манатов

    Туризм
    14:04

    В Москве эвакуировали около 100 человек из торгового центра

    В регионе
    14:01

    Мэр: В Харькове один погибший и 6 пострадавших, детей среди них нет

    В регионе
    13:52

    В Белграде у здания парламента произошла стрельба, есть пострадавший

    Другие страны
    13:43

    Штокер перенесет плановую операцию из-за болей в области спины

    Другие страны
    13:42

    Замминистра: Азербайджан за 20 лет направил на укрепление обороны порядка 58 млрд манатов

    Финансы
    Лента новостей