    Узбекистан и ЕС нацелены на усиление стратегического партнерства

    В регионе
    • 26 ноября, 2025
    • 17:21
    Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов и еврокомиссар Йозеф Сикела обсудили расширение числа совместных проектов в сферах торговли и "зеленого" перехода.

    Как передает Report, об этом Саидов сообщил в соцсетях.

    "Обсудили динамичное развитие сотрудничества между Узбекистаном и Европейским союзом, подчеркнув нашу общую заинтересованность в расширении взаимовыгодных проектов в сферах торговли, "зеленого" перехода, цифровизации, укрепления взаимосвязанности и развития человеческого капитала", - написал он.

    По словам министра, стороны выразили готовность и далее усиливать стратегический диалог, углублять практическое взаимодействие и совместно продвигать инициативы устойчивого развития, которые будут способствовать стабильности и процветанию регионов.

    Узбекистан Евросоюз Бахтиёр Саидов Йозеф Сикела

