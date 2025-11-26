Узбекистан и ЕС нацелены на усиление стратегического партнерства

Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов и еврокомиссар Йозеф Сикела обсудили расширение числа совместных проектов в сферах торговли и "зеленого" перехода.

Как передает Report, об этом Саидов сообщил в соцсетях.

"Обсудили динамичное развитие сотрудничества между Узбекистаном и Европейским союзом, подчеркнув нашу общую заинтересованность в расширении взаимовыгодных проектов в сферах торговли, "зеленого" перехода, цифровизации, укрепления взаимосвязанности и развития человеческого капитала", - написал он.

По словам министра, стороны выразили готовность и далее усиливать стратегический диалог, углублять практическое взаимодействие и совместно продвигать инициативы устойчивого развития, которые будут способствовать стабильности и процветанию регионов.