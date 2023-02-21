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Узбекистан и Египет подписали свыше 20 соглашений на 1,6 млрд долларов

Узбекистан и Египет подписали свыше 20 соглашений на 1,6 млрд долларов В рамках визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Египет между двумя странами заключены свыше 20 контрактов и соглашений на общую сумму 1,6 млрд долларов.
В регионе
21 февраля 2023 г. 11:11
Узбекистан и Египет подписали свыше 20 соглашений на 1,6 млрд долларов

В рамках визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Египет между двумя странами заключены свыше 20 контрактов и соглашений на общую сумму 1,6 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, он находится с двухдневным визитом в Египте.

По данным пресс-службы президента, узбекистанский лидер в рамках прошедшего египетско-узбекистанского бизнес-форума встретился с руководителями ведущих египетских компаний - Elsewedy Electric, El Araby Group, Orascom Construction, Poliserve Group и т.д. Мирзиёев отметил широкие возможности для промышленной кооперации в энергетической, электротехнической, химической, горнодобывающей, текстильной, сельскохозяйственной, фармацевтической и кожевенно-обувной отраслях.

"Перед египетскими компаниями открыты все возможности для совместной реализации больших инвестиционных программ в нашей стране", - сказал он.

По итогам встречи будет принята "дорожная карта" для реализации совместных проектов и дальнейшего наращивания торгово-инвестиционного сотрудничества.

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