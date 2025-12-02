Узбекистан и Афганистан возобновили работу пограничного поста спустя 4 года

Узбекистан и Афганистан возобновили работу пункт пропуска через мост Термез - Хайратон для граждан обеих стран после четырех лет перерыва.

Как передает Report, об этом сообщает Торгово-промышленная палата Узбекистана.

В ТПП отметили, что восстановление прямого сухопутного сообщения упростит поездки в обоих направлениях и создаст новые возможности для развития экспорта.

"Пункты пропуска начали работу, что позволяет пассажирам перемещаться напрямую и безопасно. При этом визовый режим сохраняется", - говорится в сообщении.

Ожидается, что восстановление прямого движения через мост поможет увеличить экспорт в Афганистан и использовать потенциал рынка с 59 млн потребителей.

Ранее движение через этот пункт было ограничено с 2021 года, из-за чего предпринимателям приходилось использовать обходной путь через Таджикистан, что занимало целый день.

По оценкам Торгово-промышленной палаты, уже в 2026 году объемы поставок товаров в Афганистан могут быть увеличены до $2,5 млрд.