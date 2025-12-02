Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Узбекистан и Афганистан возобновили работу пограничного поста спустя 4 года

    В регионе
    • 02 декабря, 2025
    • 17:35
    Узбекистан и Афганистан возобновили работу пограничного поста спустя 4 года

    Узбекистан и Афганистан возобновили работу пункт пропуска через мост Термез - Хайратон для граждан обеих стран после четырех лет перерыва.

    Как передает Report, об этом сообщает Торгово-промышленная палата Узбекистана.

    В ТПП отметили, что восстановление прямого сухопутного сообщения упростит поездки в обоих направлениях и создаст новые возможности для развития экспорта.

    "Пункты пропуска начали работу, что позволяет пассажирам перемещаться напрямую и безопасно. При этом визовый режим сохраняется", - говорится в сообщении.

    Ожидается, что восстановление прямого движения через мост поможет увеличить экспорт в Афганистан и использовать потенциал рынка с 59 млн потребителей.

    Ранее движение через этот пункт было ограничено с 2021 года, из-за чего предпринимателям приходилось использовать обходной путь через Таджикистан, что занимало целый день.

    По оценкам Торгово-промышленной палаты, уже в 2026 году объемы поставок товаров в Афганистан могут быть увеличены до $2,5 млрд.

