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Узбекистан и ООН готовят к подписанию новую пятилетнюю программу сотрудничества

Узбекистан и ООН готовят к подписанию новую пятилетнюю программу сотрудничества Узбекистан готовится к подписанию новой пятилетней программы сотрудничества с ООН в контексте достижения целей устойчивого развития.
В регионе
5 августа 2025 г. 15:16
Узбекистан и ООН готовят к подписанию новую пятилетнюю программу сотрудничества

Узбекистан готовится к подписанию новой пятилетней программы сотрудничества с ООН в контексте достижения целей устойчивого развития.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана, вопрос обсуждался на встрече президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на полях Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

Стороны обсудили актуальные вопросы глобального и регионального развития, а также подготовку к 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность практической реализации уже достигнутых договоренностей и отметил, что на сегодняшний день реализуется более 160 совместных программ и проектов с ООН.

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