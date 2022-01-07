Оценка ущерба бизнесу в Казахстане увеличилась почти вдвое

По предварительным подсчетам, ущерб от беспорядков, нанесенный бизнесу в Казахстане составляет 78 млрд тенге (порядка $180 млн)

По предварительным подсчетам, ущерб от беспорядков, нанесенный бизнесу в Казахстане составляет 78 млрд тенге (порядка 180 млн долларов США).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу телеканал "Хабар-24".

Ранее Национальная палата предпринимателей "Атамекен", оценила примерный ущерб казахстанского бизнеса в 40 млрд тенге (более 90 млн долларов).

Председатель правления Палаты Аблай Мырзахметов заявил телеканалу, что совместно с Кабмином отрабатываются механизмы восстановления ущерба от погромов.