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Увеличен объем средств, выделяемых центрам азербайджанской культуры в Грузии

Увеличен объем средств, выделяемых центрам азербайджанской культуры в Грузии Согласно представленному в парламент документу, азербайджанскому музею культуры имени Мирзы Фатали Ахундова в Тбилиси предусматривается выделение средств в размере 64 тыс. лари (33 тыс. манатов)
В регионе
1 декабря 2020 г. 13:08
Увеличен объем средств, выделяемых центрам азербайджанской культуры в Грузии

Увеличено бюджетное финансирование действующих в Грузии центров азербайджанской культуры.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в проекте госбюджета Грузии на предстоящий год.

Согласно представленному в парламент документу, азербайджанскому музею культуры имени Мирзы Фатали Ахундова в Тбилиси предусматривается выделение средств в размере 64 тыс. лари (33 тыс. манатов). Эта сумма больше на 17 тысяч лари той, что была выделена в нынешнем году. 62 тысячи лари будут израсходованы на выплату заработной платы и иные расходы, а оставшиеся 2 тысячи - на текущую деятельность.

Тбилисскому государственному азербайджанскому драматическому театру имени Гейдара Алиева в следующем году будут выделены средства в размере 188,4 тысяч лари (96,4 тысяч манатов), из которых 182,4 тыс. лари предназначены для покрытия зарплат и иных расходов. Таким образом, театр получит из госбюджета на 43,4 тысячи лари больше по сравнению с нынешним годом.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstandakı Azərbaycan mədəniyyət ocaqlarına dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait artırılıb

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