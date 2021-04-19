Ушла из жизни выдающаяся личность Туркменистана – Мяликгулы Бердымухамедов

​​​​​​​На 89-м году из ушёл из жизни отец Президента Туркменистана – Мяликгулы Бердымухамедов

На 89-м году из ушёл из жизни отец Президента Туркменистана – Мяликгулы Бердымухамедов.

Богатый жизненный путь Мяликгулы Бердымухамедова, который целиком и полностью был посвящён родному народу и любимой отчизне, являет собой беспримерный образец высокого гуманизма. Детство Мяликгулы Бердымухамедова пришлось на годы суровой войны прошлого столетия.

Мяликгулы Бердымухамедов родился 12 августа 1932 года в селе Бирлешик-1 Геоктепинского этрапа. Незадолго до окончания школы в родном селении он решил пойти по стопам отца: с 1950 года работал библиотекарем, а позже – учителем начальных классов в этой школе.

В 1952 году он был призван в армию. Во время службы Мяликгулы Бердымухамедов окончил школу подготовки младших офицеров в городе Чирчик, в Узбекистане, а в 1954 году в звании младшего лейтенанта служил в горнострелковой воинской части, дислоцировавшейся в кыргызском городе Ош.

В 1956 году Мяликгулы Бердымухамедов работал в школе села Бабарап.

С июня 1958 года по 1982 год он занимал различные должности в Министерстве внутренних дел.

Полученный опыт помог ему правильно планировать и проводить большую политико-воспитательную, просветительско-разъяснительную работу среди личного состава подразделений МВД, укреплять дисциплину, ответственность сотрудников. Он выполнял эту работу не только по долгу службы, но и на общественных началах.

За годы работы в органах МВД Мяликгулы Бердымухамедов занимал различные должности в городах Дашогуз, Мары, Ашхабад: был командиром группы, начальником отряда, возглавлял дежурную часть, отдел кадров, был начальником штаба.

Выйдя в 1982 году в звании подполковника на заслуженный отдых, в течение многих лет трудился преподавателем, обучая и воспитывая молодёжь. Работал в Национальном институте образования, Научно-исследовательском институте педагогических наук, управлении образования города Ашхабада и в других местах, проявив себя человеком творческим, безупречно выполнявшим поставленную задачу.

В феврале 2012 года, в соответствии с Постановлением Меджлиса Туркменистана, столичной воинской части №1001 было присвоено имя Мяликгулы Бердымухамедова, человека, чей жизненный путь стал примером для многих военнослужащих страны.

В ноябре 2020 года Постановлением Меджлиса Туркменистана жилому комплексу Чоганлы Министерства внутренних дел Туркменистана столичного этрапа Багтыярлык было присвоено имя Мяликгулы Бердымухамедова.

Это стало ярким свидетельством проявления уважения к великому человеку, посвятившему всю свою сознательную жизнь служению народу и родине.

Редакция Report выражает свои соболезнования глубокоуважаемому Президенту Гурбангулы Бердымухамедову.

Аллах рехмет элясин!