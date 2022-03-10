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Ущерб, нанесенный Украине в войне, превысил 100 млрд долларов

Ущерб, нанесенный Украине в войне, превысил 100 млрд долларов Более двух недель в Украине идет война с Российской Федерацией. Российские войска продолжают бомбить мирные города и уничтожать жилые дома вместе с инфраструктурой. Например, вчера повредили котельную в Житомире и разбомбили роддом в Мариуполе, что автома
В регионе
10 марта 2022 г. 23:31
Ущерб, нанесенный Украине в войне, превысил 100 млрд долларов

Более двух недель в Украине идет война. Российские войска продолжают бомбить мирные города и уничтожать жилые дома вместе с инфраструктурой. Например, вчера повредили котельную в Житомире и разбомбили роддом в Мариуполе, что автоматически сделало солдат из армии РФ хуже нацистов.

Как передает Report со ссылкой на The New York Times, по оценкам советника президента Зеленского по экономическим вопросам Олега Устенко, вторжение уже нанесло Украине ущерба на сумму свыше 100 миллиардов США. Цифра колоссальная, так что после победы наших граждан ждет долгий процесс восстановления.

Так, советник президента дал оценку разрушениям во время виртуальной конференции Института международной экономики Петерсона. Комментарий Устенко гласит: "Ситуация - это катастрофа, которая на самом деле намного глубже, чем кто-то может себе представить. Что действительно необходимо сделать, так это ввести полное эмбарго по всему миру на российскую нефть и газ. Это кровавые деньги".

Устенко также сообщил, что из-за войны в Украине закрылось 50 % предприятий, а остальные работают на грани своих возможностей. Хорошей новостью советник Зеленского тоже поделился: наша финансовая система и валюта остаются стабильными.

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Версия на азербайджанском языке Müharibənin Ukraynaya vurduğu ziyan 100 milyard dolları ötüb

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