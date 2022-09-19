О нас

Ущерб Кыргызстана из-за боестолкновений на границе составил 18,5 млн долларов

Ущерб Кыргызстана из-за боестолкновений на границе составил 18,5 млн долларов Сумма материального ущерба, понесенного Кыргызстаном от вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном, по предварительным данным, составляет 1,5 млрд сомов (18,5 млн долларов).
В регионе
19 сентября 2022 г. 15:14
Ущерб Кыргызстана из-за боестолкновений на границе составил 18,5 млн долларов

Сумма материального ущерба, понесенного Кыргызстаном от вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном, по предварительным данным, составляет 1,5 млрд сомов (18,5 млн долларов).

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Кыргызстан, об этом заявил журналистам секретарь Совета безопасности страны Марат Иманкулов.

По его словам, среди вторгшихся на территорию Кыргызстана таджикских военных были представители международных террористических организаций и граждане иностранных государств.

Обстрелы на киргизско-таджикской границе возобновились 14 сентября. К середине дня 17 сентября власти приграничного таджикского региона заявили о стабилизации ситуации. Стороны договорились о совместном патрулировании на границе и о разблокировке дорог.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

В Азербайджане 2 355 поступивших в вузы абитуриентов отказались от обучения
В Азербайджане 2 355 поступивших в вузы абитуриентов отказались от обучения
16 сентября 2022 г. 17:39
Генпрокуратура: Расследуются первое и второе видео брата шехида, распространенное в соцсети
Генпрокуратура: Расследуются первое и второе видео брата шехида, распространенное в соцсети
16 сентября 2022 г. 17:11
Министерство дало поручение директорам школ в связи с новой формой
Министерство дало поручение директорам школ в связи с новой формой
12 сентября 2022 г. 15:17
В Милли Меджлисе обсудят законопроект Об органическом производстве
В Милли Меджлисе обсудят законопроект "Об органическом производстве"
12 сентября 2022 г. 11:36
Депутат Верховной Рады: Украина проведет зиму без российских энергоносителей
Депутат Верховной Рады: Украина проведет зиму без российских энергоносителей
9 сентября 2022 г. 19:22
Губернатор Астрахани: С партнерами из Азербайджана обсуждаем условия инвестиционных контрактов
Губернатор Астрахани: С партнерами из Азербайджана обсуждаем условия инвестиционных контрактов
9 сентября 2022 г. 16:54
Одиль Рено-Бассо: ЕБРР поддерживает развитие ВИЭ в Азербайджане
Одиль Рено-Бассо: ЕБРР поддерживает развитие ВИЭ в Азербайджане
9 сентября 2022 г. 13:00
Глава ЕБРР назвала приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
Глава ЕБРР назвала приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
9 сентября 2022 г. 12:30
ЕБРР подпишет соглашение о содействии модернизации системы освещения Гянджи
ЕБРР подпишет соглашение о содействии модернизации системы освещения Гянджи
9 сентября 2022 г. 12:00
Глава ЕБРР: Готовы сотрудничать с Азербайджаном в рамках расширения пропускной способности ЮГК
Глава ЕБРР: Готовы сотрудничать с Азербайджаном в рамках расширения пропускной способности ЮГК
9 сентября 2022 г. 11:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi