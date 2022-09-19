Ущерб Кыргызстана из-за боестолкновений на границе составил 18,5 млн долларов

Сумма материального ущерба, понесенного Кыргызстаном от вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном, по предварительным данным, составляет 1,5 млрд сомов (18,5 млн долларов).

Сумма материального ущерба, понесенного Кыргызстаном от вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном, по предварительным данным, составляет 1,5 млрд сомов (18,5 млн долларов).

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Кыргызстан, об этом заявил журналистам секретарь Совета безопасности страны Марат Иманкулов.

По его словам, среди вторгшихся на территорию Кыргызстана таджикских военных были представители международных террористических организаций и граждане иностранных государств.

Обстрелы на киргизско-таджикской границе возобновились 14 сентября. К середине дня 17 сентября власти приграничного таджикского региона заявили о стабилизации ситуации. Стороны договорились о совместном патрулировании на границе и о разблокировке дорог.