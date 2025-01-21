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Ушаков: Разговор Путина и Си Цзиньпина не связан с инаугурацией Трампа

Ушаков: Разговор Путина и Си Цзиньпина не связан с инаугурацией Трампа Переговоры в формате видеоконференцсвязи (ВКС) лидеров РФ и КНР Владимира Путина и Цзиньпина, состоявшиеся во вторник, не связаны с прошедшей накануне инаугурацией президента США Дональда Трампа.
В регионе
21 января 2025 г. 16:44
Ушаков: Разговор Путина и Си Цзиньпина не связан с инаугурацией Трампа

Переговоры в формате видеоконференцсвязи (ВКС) лидеров РФ и КНР Владимира Путина и Цзиньпина, состоявшиеся во вторник, не связаны с прошедшей накануне инаугурацией президента США Дональда Трампа.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Она (ВКС) совершенно не связана", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что "лидеры традиционно в начале года проводят или телефонный разговор, или обмен мнениями по видеосвязи". Договоренность о видеосвязи по дате 21 января была достигнута еще в декабре.

"Мы в то время даже не пытались сопоставить эту дату с инаугурацией в Вашингтоне", - добавил помощник президента.

Касаясь вопроса организации телефонного разговора президентов РФ и США, Ушаков сказал, что Вашингтон пока не выступал с конкретными предложениями по этому поводу.

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Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: Putin və Cinpin arasında danışıqlar Trampın andiçmə mərasimi ilə əlaqəli deyil

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