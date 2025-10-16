Ушаков: Путин и Трамп провели откровенный и полезный разговор

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа был продолжительным, откровенным и полезным.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Телефонный разговор был продолжительным и продлился практически два с половиной часа. Он носил весьма содержательный характер и при этом был предельно откровенным и доверительным", - заявил Ушаков журналистам.

По его словам, лидеры обсудили широкий круг вопросов и договорились о дальнейшем поддержании контактов.

"В целом я бы сказал, что телефонный контакт президентов России и США был весьма полезен, и два лидера договорились, что они будут оставаться на связи", - отметил помощник президента.

Ушаков добавил, что Путин и Трамп обсудили возможность проведения личной встречи. "Действительно, очень важный момент. Условлено, что представители двух стран без промедления займутся вопросами подготовки саммита, который может быть организован, например, в Будапеште", - сообщил он.