Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    Ушаков: Путин и Трамп провели откровенный и полезный разговор

    В регионе
    • 16 октября, 2025
    • 22:29
    Ушаков: Путин и Трамп провели откровенный и полезный разговор

    Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа был продолжительным, откровенным и полезным.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    "Телефонный разговор был продолжительным и продлился практически два с половиной часа. Он носил весьма содержательный характер и при этом был предельно откровенным и доверительным", - заявил Ушаков журналистам.

    По его словам, лидеры обсудили широкий круг вопросов и договорились о дальнейшем поддержании контактов.

    "В целом я бы сказал, что телефонный контакт президентов России и США был весьма полезен, и два лидера договорились, что они будут оставаться на связи", - отметил помощник президента.

    Ушаков добавил, что Путин и Трамп обсудили возможность проведения личной встречи. "Действительно, очень важный момент. Условлено, что представители двух стран без промедления займутся вопросами подготовки саммита, который может быть организован, например, в Будапеште", - сообщил он.

    Ушаков Владимир Путин Дональд Трамп Россия США Будапешт

    Последние новости

    22:44

    Орбан назвал встречу Путина и Трампа в Будапеште отличным шансом для мира

    Другие страны
    22:36

    Глава МИД Израиля: ХАМАС не вернул тела 19 заложников

    Другие страны
    22:33
    Фото

    Мехрибан Алиева приняла участие в открытии проекта реставрации катакомб Святого Коммода в Ватикане

    Внешняя политика
    22:29

    Ушаков: Путин и Трамп провели откровенный и полезный разговор

    В регионе
    22:22

    FIFA: На матчи ЧМ-2026 продано более миллиона билетов

    Футбол
    22:18

    Белый дом: Трамп считает возможной встречу Путина и Зеленского

    Другие страны
    22:09

    Трамп пригрозил ХАМАС уничтожением при нарушении мирного соглашения

    Другие страны
    22:02

    Начальник "Дома отдыха" Минобороны обвиняется в получении взятки - ОБНОВЛЕНО

    Другие
    21:53

    Белый дом: Беседа Путина и Трампа длилась больше двух часов

    Другие страны
    Лента новостей