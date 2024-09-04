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Ушаков: Будет рассмотрена заявка Турции на полноформатное членство в БРИКС

Ушаков: Будет рассмотрена заявка Турции на полноформатное членство в БРИКС Страны БРИКС будут рассматривать заявку Турции на полноформатное участие в объединении.
В регионе
4 сентября 2024 г. 14:25
Ушаков: Будет рассмотрена заявка Турции на полноформатное членство в БРИКС

Страны БРИКС будут рассматривать заявку Турции на полноформатное участие в объединении.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Турция подала заявку на полноформатное членство. Будем рассматривать", - сказал представитель Кремля.

Вопрос расширения объединения может быть рассмотрен на саммите БРИКС в Казани 22-24 октября, куда приглашен турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик сообщил 3 сентября, что Эрдоган неоднократно говорил о желании вступить в БРИКС, но конкретных решений по членству Турции в организации пока нет.

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Версия на английском языке Ushakov: Türkiye's application for full membership in BRICS to be considered
Версия на азербайджанском языке Yuri Uşakov: Türkiyənin BRİCS-ə üzvlüklə bağlı müraciətinə baxılacaq

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