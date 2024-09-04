Ушаков: Будет рассмотрена заявка Турции на полноформатное членство в БРИКС

Страны БРИКС будут рассматривать заявку Турции на полноформатное участие в объединении.

Страны БРИКС будут рассматривать заявку Турции на полноформатное участие в объединении.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Турция подала заявку на полноформатное членство. Будем рассматривать", - сказал представитель Кремля.

Вопрос расширения объединения может быть рассмотрен на саммите БРИКС в Казани 22-24 октября, куда приглашен турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик сообщил 3 сентября, что Эрдоган неоднократно говорил о желании вступить в БРИКС, но конкретных решений по членству Турции в организации пока нет.