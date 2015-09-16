​Уроженец Еревана задержан при попытке взлома банкомата в Москве

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Попытка взлома банкомата и кражи около 10 млн. рублей из кредитного учреждения на севере Москвы пресечена сотрудниками полиции и службы безопасности банка, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Ночью в 3.15 на службу "02" от охраны банка поступило сообщение, что системой видеонаблюдения зафиксировано, как неизвестный вскрывает банкомат на улице Клязьминская. Прибывшими на место сотрудниками полиции задержан мужчина, который пытался совершить кражу 9,9 млн. рублей", - заявили в пресс-службе ГУМВД Москвы.

Задержанный, 28-летний уроженец Еревана, взят под стражу. По данным полиции, к моменту прибытия группы задержания он успел только повредить обшивку банковского устройства. Разбирательство по факту покушения на кражу ведет отдел МВД по Дмитровскому району Москвы.