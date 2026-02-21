Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Уровень воды в озере Урмия поднялся на 68 см

    21 февраля, 2026
    Уровень воды в озере Урмия в феврале 2026 года увеличился на 62-68 сантиметров (см) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о заметном улучшении гидрологической ситуации.

    Как передает Report со ссылкой на Mehr, об этом сообщили региональные власти.

    По данным агентства, глава Научно-образовательного центра сельского хозяйства и природных ресурсов провинции Восточный Азербайджан Ахмад Байборди отметил, что уровень воды в озере достиг примерно 1 270,12–1 270,18 метра.

    Помимо повышения уровня, значительно увеличилась и площадь водной поверхности - с около 481 кв. км в прошлом году до 870-900 кв. км в настоящее время.

    По словам Байборди, позитивная динамика обусловлена количеством осадков, превысивших многолетнюю норму на 70–115%, а также увеличением притока воды из рек, достигшего примерно 22 кубических метров в секунду.

    Он подчеркнул, что, несмотря на благоприятные климатические условия, текущий уровень воды остается примерно на четыре метра ниже долгосрочного среднего показателя, что пока не позволяет говорить о структурном восстановлении озера.

