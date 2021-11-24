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Уровень воды в озере Гейча снизился на 9 сантиметров

Уровень воды в озере Гейча снизился на 9 сантиметров Уровень воды в озере Гейча (Севан) на территории Армении снизился на 9 см.
В регионе
24 ноября 2021 г. 11:08
Уровень воды в озере Гейча снизился на 9 сантиметров

Уровень воды в озере Гейча (Севан) на территории Армении снизился на 9 см.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил председатель комиссии по вопросам озера Гейча при НАН Юрий Джавадян.

Ранее "Центр гидрометеорологии и мониторинга" опубликовал график изменения уровня воды в озере. Так, по сравнению с прошлым годом, уровень воды опустился на 9 сантиметров, только с 15 по 21 ноября - на 2 см.

"Снижение уровня воды в озере - в пределах нормы, и обусловлено рядом факторов. Среди них – общее повышение температуры воздуха, что привело к тому, что объем стоков 28 рек, впадающих в озеро, снизился на 90 млн кубометров, при увеличении испарения до 100 млн кубометров", - пояснил Джавадян.

Он также отметил, что из озера забрали 57,6 млн кубометров воды сверх плана.

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Версия на азербайджанском языке Göyçə gölündə suyun səviyyəsi 9 sm aşağı düşüb

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