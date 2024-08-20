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Посольства Сербии в двух городах Европы получили предупреждения о подготовке терактов

Посольства Сербии в двух городах Европы получили предупреждения о подготовке терактов Посольства Сербии в "двух крупнейших европейских столицах" за последние сутки получили угрозы террористических атак, в дипломатических представительствах усилены меры безопасности.
В регионе
20 августа 2024 г. 12:56
Посольства Сербии в двух городах Европы получили предупреждения о подготовке терактов

Посольства Сербии в "двух крупнейших европейских столицах" за последние сутки получили угрозы террористических атак, в дипломатических представительствах усилены меры безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Сербии Марко Джурич.

"В сотрудничестве с другими европейскими органами безопасности мы работаем над предотвращением и устранением этих угроз, но я упоминаю об этом, потому что кто-то из Приштины в течение многих лет систематически работал над созданием климата, в котором нападение на все сербское является приемлемым", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Serbiya səfirlikləri terror təhlükəsi ilə üz-üzədir
Версия на английском языке Serbian embassies in 2 European cities receive warnings of terror attacks

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