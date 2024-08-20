Посольства Сербии в двух городах Европы получили предупреждения о подготовке терактов

Посольства Сербии в "двух крупнейших европейских столицах" за последние сутки получили угрозы террористических атак, в дипломатических представительствах усилены меры безопасности.

Посольства Сербии в "двух крупнейших европейских столицах" за последние сутки получили угрозы террористических атак, в дипломатических представительствах усилены меры безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Сербии Марко Джурич.

"В сотрудничестве с другими европейскими органами безопасности мы работаем над предотвращением и устранением этих угроз, но я упоминаю об этом, потому что кто-то из Приштины в течение многих лет систематически работал над созданием климата, в котором нападение на все сербское является приемлемым", - сказал он.