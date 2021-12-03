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Уровень бедности в Армении вырос на 27%

Уровень бедности в Армении вырос на 27% Уровень бедности в Армении вырос в 2020 году на 0,6%, достигнув 27%.
В регионе
3 декабря 2021 г. 10:56
Уровень бедности в Армении вырос на 27%

Уровень бедности в Армении вырос в 2020 году на 0,6%, достигнув 27%.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, в сельских местностях бедного населения больше. Их выделяют 3 основные группы: категория "крайняя бедность", куда входят лица, чей ежемесячный доход не превышает 23 828 драмов (50 долларов). Это 0,7% от общего числа, что ниже показателя 2019 года (1,4%). Эта часть населения просто недоедает.

Далее идет нижняя черта бедности, куда относят граждан, чей ежемесячный доход не превышает 35 324 драмов (около 75 долларов). Третья категория - это верхняя черта бедности. В эту группу входят лица, ежемесячный доход которых не превышает 53 641 драмов (110 долларов).

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Версия на английском языке Poverty rate in Armenia grows 27%

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