Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Уралоглу: В Ормузском проливе остаются 15 турецких судов

    В регионе
    • 11 марта, 2026
    • 14:01
    Уралоглу: В Ормузском проливе остаются 15 турецких судов

    В Ормузском проливе остаются 15 судов, принадлежащих Турции, проблем с экипажами нет.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал NTV, об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры страны Абдулкадир Уралоглу.

    "Мы находимся на связи со всеми экипажами. Никаких проблем нет. Если ситуация в Ормузском проливе улучшится, мы выведем эти суда из региона", - отметил министр.

    Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Иран провел ракетную атаку против Израиля, а также ударил по американским военным базам, расположенных в ряде стран на Ближнем Востоке. Корпус стражей Исламской революции 4 марта заявил, что полностью контролирует Ормузский пролив и что любые суда, пытающиеся пройти через него, рискуют быть поражены ракетами или беспилотниками.

    Абдулкадир Уралоглу Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ормузский пролив Турецкие суда в Ормузском проливе Операция США и Израиля против Ирана
    Hörmüz boğazında Türkiyənin 15 gəmisi qalıb
    Ты - Король

    Последние новости

    13:57

    В ОЧЭС подчеркнули важность координации при развитии Среднего коридора

    Инфраструктура
    13:56

    Рашид Алимов: Центральная Азия становится ключевым элементом Среднего коридора

    Инфраструктура
    13:49

    В Азербайджане за год разработано 64 новых образца оборонной продукции

    Армия
    13:49

    Гусейнова: На освобожденные территории приходится 24% водных ресурсов Азербайджана

    Экология
    13:47

    Гусейнова: В водоемах освобожденных территорий зафиксировано массовое исчезновение рыбы в 2022г

    Экология
    13:45

    В Тегеране во время марша в День Аль-Кудс прогремел взрыв

    В регионе
    13:41

    Эка Ткешелашвили: В развитии Южного Кавказа особая роль принадлежит Ильхаму Алиеву

    Внешняя политика
    13:40

    При крушении самолета-заправщика США в Ираке погибли четверо - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    13:37
    Фото

    Азербайджан обсудил сотрудничество с UNCTAD в сфере цифровой торговли

    ИКТ
    Лента новостей