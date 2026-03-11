Уралоглу: В Ормузском проливе остаются 15 турецких судов

В Ормузском проливе остаются 15 судов, принадлежащих Турции, проблем с экипажами нет.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NTV, об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры страны Абдулкадир Уралоглу.

"Мы находимся на связи со всеми экипажами. Никаких проблем нет. Если ситуация в Ормузском проливе улучшится, мы выведем эти суда из региона", - отметил министр.

Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Иран провел ракетную атаку против Израиля, а также ударил по американским военным базам, расположенных в ряде стран на Ближнем Востоке. Корпус стражей Исламской революции 4 марта заявил, что полностью контролирует Ормузский пролив и что любые суда, пытающиеся пройти через него, рискуют быть поражены ракетами или беспилотниками.