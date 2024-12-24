Уралоглу: Турция продолжает переговоры с Азербайджаном по Зангезурскому коридору

Турция продолжает обсуждения с Азербайджаном по Зангезурскому коридору.

Турция продолжает обсуждения с Азербайджаном по Зангезурскому коридору.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу во время выступления на конференции "Транспортные коридоры и транзитные перевозки в "Турецком веке"" в Анкаре.

Он отметил, что Турция стремится всевозможными способами повысить эффективность Среднего коридора.

По словам министра, в данном направлении одним из перспективных проектов является Зангезурский коридор.