Уралоглу: Работы по Зангезурскому коридору будут полностью завершены через 4-5 лет

Работы по Зангезурскому коридору будут полностью завершены через 4–5 лет.

Работы по Зангезурскому коридору будут полностью завершены через 4–5 лет.

Как передает Report, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу в эфире телеканала CNN Türk.

Он отметил, что благодаря подписанию документов по внешнему кредитованию финансовых проблем нет: "Компания не находится в ожидании финансирования, это проект стоимостью 2,4 млрд долларов. Он будет построен консорциумом двух мощных компаний в Турции. Это линия протяженностью 43 километра. Через четыре, максимум пять лет мы полностью введем этот коридор в эксплуатацию".

"Мы заявляем амбициозные цели и реализуем их. В пределах наших границ проходит линия протяженностью 224 километра. На границе с Нахчываном протянется 170-километровая линия; 150 километров уже готово и будет восстановлено, еще 20 километров будет построено. Этим займется Азербайджан. Работы будут завершены одновременно с нами. Человек, севший на поезд в Карсе, сможет доехать до Баку. Наша цель — завершить работу синхронно. Зангезурская линия протяженностью 43 километра начнется в последнюю очередь. Коридор будет полностью введен в эксплуатацию через пять лет. Так как существует линия Баку–Тбилиси–Карс, новый коридор предоставит тюркскому миру более короткий и бесперебойный маршрут. У линии Баку–Тбилиси–Карс есть определенные возможности, и когда она достигнет предела своей пропускной способности, возникнет необходимость в новых коридорах", — отметил министр.

А. Уралоглу добавил, что по Зангезурскому коридору ведутся подробные обсуждения, однако детали пока не уточнены.