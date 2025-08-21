О нас

Уралоглу: Работы по Зангезурскому коридору будут полностью завершены через 4-5 лет

Уралоглу: Работы по Зангезурскому коридору будут полностью завершены через 4-5 лет Работы по Зангезурскому коридору будут полностью завершены через 4–5 лет.
В регионе
21 августа 2025 г. 21:57
Уралоглу: Работы по Зангезурскому коридору будут полностью завершены через 4-5 лет

Работы по Зангезурскому коридору будут полностью завершены через 4–5 лет.

Как передает Report, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу в эфире телеканала CNN Türk.

Он отметил, что благодаря подписанию документов по внешнему кредитованию финансовых проблем нет: "Компания не находится в ожидании финансирования, это проект стоимостью 2,4 млрд долларов. Он будет построен консорциумом двух мощных компаний в Турции. Это линия протяженностью 43 километра. Через четыре, максимум пять лет мы полностью введем этот коридор в эксплуатацию".

"Мы заявляем амбициозные цели и реализуем их. В пределах наших границ проходит линия протяженностью 224 километра. На границе с Нахчываном протянется 170-километровая линия; 150 километров уже готово и будет восстановлено, еще 20 километров будет построено. Этим займется Азербайджан. Работы будут завершены одновременно с нами. Человек, севший на поезд в Карсе, сможет доехать до Баку. Наша цель — завершить работу синхронно. Зангезурская линия протяженностью 43 километра начнется в последнюю очередь. Коридор будет полностью введен в эксплуатацию через пять лет. Так как существует линия Баку–Тбилиси–Карс, новый коридор предоставит тюркскому миру более короткий и бесперебойный маршрут. У линии Баку–Тбилиси–Карс есть определенные возможности, и когда она достигнет предела своей пропускной способности, возникнет необходимость в новых коридорах", — отметил министр.

А. Уралоглу добавил, что по Зангезурскому коридору ведутся подробные обсуждения, однако детали пока не уточнены.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyəli nazir: Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı işlər 4-5 ilə tam başa çatacaq

Самое важное

Президент Ильхам Алиев встретился с жителями города Кяльбаджар, вручил им ключи от квартир
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с жителями города Кяльбаджар, вручил им ключи от квартир
21 августа 2025 г. 20:09
Ильхам Алиев: Ненавистная Минская группа уже доживает свои последние дни
Ильхам Алиев: Ненавистная Минская группа уже доживает свои последние дни
21 августа 2025 г. 12:53
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
20 августа 2025 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi