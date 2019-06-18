"Уральские авиалинии" извинились за провокацию против территориальной целостности Азербайджана - ФОТО

Редакция журнала UAM - бортового издания российской авиакомпании "Уральские авиалинии" - извинилась за провокацию против территориальной целостности Азербайджана, допущенную в июньском номере.

Как передаёт Report, соответствующее заявление было распространено пресс-службой авиакомпании.

"Редакция журнала UAM (бортовое издание авиакомпании "Уральские авиалинии") и авиакомпания "Уральские авиалинии" приносят извинения за неточность, допущенную в рекламном макете одного из рекламодателей в №117/2019", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что тираж июньского номера журнала с данным рекламным макетом изъят с рейсов, а контракт с рекламодателем расторгнут.

Напомним, что на заглавной странице журнала была размещена реклама под названием "Вертолётные туры по солнечной Армении". В рекламе Нагорный Карабах был указан в качестве территории Армении. Помимо этого, сообщалось об организации вертолётных туров на оккупированные территории.