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    Управление по высшему образованию Турции требует уволить всех 1577 деканов турецких вузов

    Будут уволены 1176 деканов государственных университетов и 401 - частных

    Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Управление по высшему образованию Турции требует уволить всех 1577 деканов турецких университетов после попытки военного переворота в стране.

    Как сообщает Report со ссылкой на газету Sabah, отмечается, что будут уволены 1176 деканов государственных университетов и 401 - частных.

    Ранее минобразования Турции объявило об отстранении от работы 15200 работников системы образования. По отношению к ним начато расследование по установлению их возможной связи со сторонниками Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки переворота.

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