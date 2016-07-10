​ Уничтожен один из лидеров террористов PKK

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/Ликвидирован один из лидеров террористической организации PKK Фехман Гусейн, более известный под прозвищем «Бахоз Эрдал». Представитель сирийской оппозиционной группировки «Тель Хамис» Халид эль-Хасекави сообщил, что автомобиль, в котором находился Фехман Гусейн, был подорван на сирийской территории,как передает Report, об этом сообщает агентство «Анадолу».

В беседе с Халид эль-Хасекави сообщил, что машина была подорвана оппозиционерами накануне в 20.30 по местному времени на дороге, ведущей от района Химо к городу Камышлы.

Погибло как минимум восемь, в том, числе и сам «Бахоз Эрдал».

По словам представителя группировки «Тель Хамис», сирийский народ воспринимает PKK в качестве оккупационной структуры: «Террористы PKK активно поддерживают режим Башара Асада. Наша успешная операция является данью памяти шехидам и показателем уважения к сирийцам, томящимся под пытками в застенках Асада».