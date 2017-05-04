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    Уничтожен бывший советский офицер, примкнувший 20 лет назад к РПК

    Мардали Сулейманов был одним из ведущих тренеров террористической группировки

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Среди террористов, обезвреженных в результате бомбежки Вооруженными силами Турции сирийского региона Карачок, был террорист группировки РПК Мардали Сулейманов под кодовым именем Çiya Rus.

    Как передает Report со ссылкой на Haber7, Çiya Rus примкнул к РПК 22 года назад.

    По информации, он был одним из ведущих тренеров террористической группировки. В последнее время он проводил учения для террористов YPG (сирийское крыло террористической организации РПК) на горе Карачок.

    Согласно информации, М. Сулейманов родился в регионе Шымкент (Чимкент) Казахстана. Он был офицером советской армии. 22 года назад он незаконным путем перебрался в иракский Ардебиль, а оттуда примкнул к лагерю РПК в Кандиле.

    Некоторые круги распространили информацию, что он скончался в автомобильной аварии в сирийском регионе Джизре.

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