Умеров: Ведется работа с РФ над обменом телами погибших в формате "6000 на 6000"

Украина работает над обменом телами погибших солдат с Россией в формате "6000 на 6000".

Украина работает над обменом телами погибших солдат с Россией в формате "6000 на 6000".

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в соцсетях.

Он напомнил, что сегодня прошел первый этап масштабного обмена пленными с Россией.

По словам Умерова, договоренности в Стамбуле предусматривают поэтапное возвращение отдельных категорий военнопленных: тяжелораненых, с серьезными болезнями, молодых военнослужащих в возрасте до 25 лет.

Глава Минобороны отметил, что процесс обмена продолжится в ближайшие дни.

"Украина каждый день работает над тем, чтобы формула обмена "всех на всех" стала реальностью", - сказал он.