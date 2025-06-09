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Умеров: Ведется работа с РФ над обменом телами погибших в формате "6000 на 6000"

Умеров: Ведется работа с РФ над обменом телами погибших в формате "6000 на 6000" Украина работает над обменом телами погибших солдат с Россией в формате "6000 на 6000".
В регионе
9 июня 2025 г. 17:16
Умеров: Ведется работа с РФ над обменом телами погибших в формате 6000 на 6000

Украина работает над обменом телами погибших солдат с Россией в формате "6000 на 6000".

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в соцсетях.

Он напомнил, что сегодня прошел первый этап масштабного обмена пленными с Россией.

По словам Умерова, договоренности в Стамбуле предусматривают поэтапное возвращение отдельных категорий военнопленных: тяжелораненых, с серьезными болезнями, молодых военнослужащих в возрасте до 25 лет.

Глава Минобороны отметил, что процесс обмена продолжится в ближайшие дни.

"Украина каждый день работает над тем, чтобы формула обмена "всех на всех" стала реальностью", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Umerov: Rusiya ilə həlak olanların meyitlərinin "6000-in 6000-ə" formatında mübadiləsi üzərində iş aparılır
Версия на английском языке Umerov: Ukraine working with Russia on exchange of fallen soldiers in '6000 for 6000' format

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