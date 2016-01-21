​Украинский товарный поезд в обход России достиг территории Грузии

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Первый экспериментальный грузовой поезд из Украины в Азию, запущенный 15 января из Ильичевска в обход России, достиг территории Грузии и будет выдвигаться в Азербайджан.

Как передает Report, об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский на заседании правительства.

"Он уже пришвартовался в порту Грузии и далее движется в сторону Азербайджана, пока еще, слава богу, без технических неполадок", — сказал министр.

По словам Пивоварского, до конца месяца будет отработана вся логистика и поезд отправится в обратном направлении.

"Уже сейчас пошли заказы, в том числе от автоперевозчиков, на использование паромных переправ в направлении Грузии, Азербайджана, Казахстана и Китая", — добавил он.