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    ​Украинский товарный поезд в обход России достиг территории Грузии

    Министр: он уже пришвартовался в порту Грузии и далее движется в сторону Азербайджана

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Первый экспериментальный грузовой поезд из Украины в Азию, запущенный 15 января из Ильичевска в обход России, достиг территории Грузии и будет выдвигаться в Азербайджан.

    Как передает Report, об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский на заседании правительства.

    "Он уже пришвартовался в порту Грузии и далее движется в сторону Азербайджана, пока еще, слава богу, без технических неполадок", — сказал министр.

    По словам Пивоварского, до конца месяца будет отработана вся логистика и поезд отправится в обратном направлении.

    "Уже сейчас пошли заказы, в том числе от автоперевозчиков, на использование паромных переправ в направлении Грузии, Азербайджана, Казахстана и Китая", — добавил он.

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