Украинский политолог: Январские события в Азербайджане были протестом против советского режима

Январские события 1990 года в Азербайджане были восстанием, протестом против коммунистического режима не только интеллигенции, но и всего народа.

Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report сказал бывший депутат Верховной Рады Украины, политолог Владимир Цыбулько, комментируя события 20 Января.

"Горбачев отдал приказ ввести войска в город и применить оружие. Почему именно Баку? Потому что Баку был экономически самым развитым центром Кавказа. И подавление главной республики Кавказа давало возможность проецировать свою силу и на остальных", - подчеркнул политолог.

Бывший депутат отметил, что "режим Горбачева понимал, что, если не подавит протесты в Баку, они разрушат весь Советский Союз".

"Мы помним массовые волнения в Казахстане в 86-87 годах, то, что произошло в Тбилиси в 1989 году. Мы помним, что через год после Баку кровь пролилась и в Вильнюсе. Но Баку стал точкой невозврата советского режима не только на Кавказе, но и во всем СССР. Затем поднялась Украина, Литва, страны Балтии, и наконец, все закончилось печально для Горбачева. А после Баку страны получили суровый урок. Они поняли, что невозможно отдалиться от России без большого кровопролития", - добавил политолог.