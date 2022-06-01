Украинский лидер: Как только заработает шестой пакет санкций, начнем готовить седьмой

"Будем работать и над новыми ограничениями против России за эту войну. Как только заработает шестой пакет, начнем готовить седьмой.

"Будем работать и над новыми ограничениями против России за эту войну. Как только заработает шестой пакет, начнем готовить седьмой.

Как передает Report, об этом сказал в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

"В конце концов, не должно остаться никаких существенных экономических отношений свободного мира с государством-террористом", - отметил он.

По словам Зеленского, благодаря значительному ограничению импорта нефти из России, предусмотренному согласованным шестым пакетом санкций ЕС, Россия потеряет десятки миллиардов евро, которые "теперь не сможет направить на финансирование террора".

"Ожидаем также отключение одного из крупнейших российских банков - Сбербанка - от SWIFT в рамках шестого санкционного пакета. Наконец – прекращение вещания российских дезинформационных каналов в Европе. И новые персональные санкции", - заявил украинский лидер.