Украинский дрон атаковал "КамАЗ" и здание администрации в Белгородской области
В регионе
- 24 сентября, 2025
- 20:14
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали пять муниципалитетов Белгородской области.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, в поселке Яруга дрон нанес удар по предприятию, пострадал склад. В Валуйском округе под удар попало село Долгое, повреждения получил ангар.
В Шебекино беспилотник атаковал "КамАЗ", разбив машине лобовое стекло. В результате второй атаки был посечен фасад административного здания.
Гладков уточнил, что во время атак никто не пострадал.
