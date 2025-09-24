Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Украинский дрон атаковал "КамАЗ" и здание администрации в Белгородской области

    В регионе
    • 24 сентября, 2025
    • 20:14
    Украинский дрон атаковал КамАЗ и здание администрации в Белгородской области

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали пять муниципалитетов Белгородской области.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

    По его словам, в поселке Яруга дрон нанес удар по предприятию, пострадал склад. В Валуйском округе под удар попало село Долгое, повреждения получил ангар.

    В Шебекино беспилотник атаковал "КамАЗ", разбив машине лобовое стекло. В результате второй атаки был посечен фасад административного здания.

    Гладков уточнил, что во время атак никто не пострадал.

