Украинский дрон атаковал "КамАЗ" и здание администрации в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали пять муниципалитетов Белгородской области.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в поселке Яруга дрон нанес удар по предприятию, пострадал склад. В Валуйском округе под удар попало село Долгое, повреждения получил ангар.

В Шебекино беспилотник атаковал "КамАЗ", разбив машине лобовое стекло. В результате второй атаки был посечен фасад административного здания.

Гладков уточнил, что во время атак никто не пострадал.