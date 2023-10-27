Украинские военные поздравили Азербайджанскую армию с победой над сепаратизмом

Азербайджан первым на постсоветском пространстве искоренил сепаратизм, положив конец оккупации своих земель, длившейся почти 30 лет.

Азербайджан первым на постсоветском пространстве искоренил сепаратизм, положив конец оккупации своих земель, длившейся почти 30 лет. Тем самым Азербайджан привлек к себе внимание всего мира. Успешные операции Азербайджанской армии против оккупантов, сепаратистов на суверенной территории страны также являются предметом обсуждения иностранных специалистов и военных.

Украинские военнослужащие направили Азербайджану свои поздравления в беседе с корреспондентом восточноевропейского бюро Report.

Один из командующих войсками украинской армии на донбасском направлении Роман Сологуб сказал, что следил за успехами Азербайджанской армии из прессы: "Азербайджанская армия правильно спланировала военную операцию. Она освободила свои территории, которые долгое время оставались под оккупацией. В результате историческая справедливость была восстановлена. Вооруженные силы Украины должны последовать примеру Азербайджанской армии в ведении боевых действий и освободить оккупированные противником территории. Поздравляю Азербайджанскую армию, командиров, руководство страны, азербайджанский народ. Уверен, что отныне ни один метр территории Азербайджана никогда не будет оккупирован".

Сержант украинских ВС Евгений Сулейми отметил, что эта победа еще раз показала силу азербайджанского народа.

"Многие азербайджанцы, проживающие в Украине, сегодня воюют с нами плечом к плечу в рядах украинской армии. Я восхищаюсь их героизмом. Они сражаются за Украину, за страну, в которой живут. Азербайджанская армия подала нам пример решительной победы над сепаратизмом. Они стали первыми", - сказал он.

Военнослужащий украинской армии Александр Фос также поздравил Азербайджан, назвав победу Азербайджанской армии уникальной.

"Я знаю, что ваши земли долгое время находились под оккупацией, но в конце концов вы смогли вернуть Карабах. Я поздравляю вас. Очень уважаю вашу страну. Вы смогли посадить захватчиков на место. Мы берем с вас пример. Поздравляю Азербайджанскую армию", - сказал он.

Офицер Алексей Качан отметил, что Азербайджан всего за 24 часа успешно завершил локальные антитеррористические мероприятия и освободил свои территории: "Вы выполнили эту операцию с точностью. Это пример для Грузии, Молдовы, и для нас. Поздравляю азербайджанский народ с восстановлением суверенитета над Карабахом, включая город Ханкенди".