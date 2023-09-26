О нас

Украинские депутаты высоко оценили проведение Азербайджаном антитеррористических мероприятий

Украинские депутаты высоко оценили проведение Азербайджаном антитеррористических мероприятий Успешные антитеррористические мероприятия, проведенные азербайджанской армией в Карабахе на прошлой неделе, привлекли внимание международного сообщества. Несмотря на то, что некоторые силы предвзято отнеслись к их проведению, многие страны высоко о
В регионе
26 сентября 2023 г. 18:20
Украинские депутаты высоко оценили проведение Азербайджаном антитеррористических мероприятий

Успешные антитеррористические мероприятия, проведенные азербайджанской армией в Карабахе на прошлой неделе, привлекли внимание международного сообщества. Несмотря на то, что некоторые силы предвзято отнеслись к их проведению, многие страны высоко оценили суверенный шаг Азербайджана.

Представитель Украины в Парламентской Ассамблее НАТО, депутат Верховной Рады Людмила Буймистер заявила восточноевропейскому бюро Report, что они рассматривают случившееся как пример восстановления международного права:

"Кавказ всегда был сложным регионом. Поэтому раньше Украина старалась занимать нейтральную позицию в связанных с ним вопросах. Но мы довольны тем, что наблюдаем сегодня, потому что Азербайджан восстановил справедливость. Это пример того, как можно решать вопросы, связанные с территориальными претензиями тоталитарных государств. Не секрет, что этот конфликт с самого начала был искусственно спровоцирован Кремлем. Поэтому мы приветствуем шаги, предпринятые Азербайджаном, то есть демилитаризацию этих территорий".

Депутат Верховной Рады Украины от правящей партии "Слуга народа", представитель страны в Парламентской Ассамблее Совета Европы Юрий Камельчук заявил Report, что официальный Киев может использовать методы Баку. По его словам, азербайджанскими властями были предприняты абсолютно логичные шаги.

Камельчук отметил, что после размещения российских миротворцев в Карабахе провокации в регионе продолжались, информационная борьба накалялась, поэтому Баку пришлось прибегнуть к решительным шагам.

Украинский депутат считает, что такие примеры являются источником вдохновения для других стран, чьи территории оккупированы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ukraynalı siyasətçilər Azərbaycanın antiterror tədbirlərini yüksək qiymətləndiriblər

Экслюзивные новости

Эксперт: Протестующие в Армении действуют против интересов своей страны
Эксперт: Протестующие в Армении действуют против интересов своей страны
26 сентября 2023 г. 11:49
Советник посольства: Азербайджан и Китай могут сотрудничать в космической сфере
Советник посольства: Азербайджан и Китай могут сотрудничать в космической сфере
26 сентября 2023 г. 10:47
Замглавы МИД Турции: Восстановление территориальной целостности Азербайджана приведет к решению проблем в регионе
Замглавы МИД Турции: Восстановление территориальной целостности Азербайджана приведет к решению проблем в регионе
23 сентября 2023 г. 16:57
Глава МИД: После ухода преступного режима хунты перед армянами Карабаха откроются широкие возможности
Глава МИД: После ухода преступного режима хунты перед армянами Карабаха откроются широкие возможности
23 сентября 2023 г. 16:10
Джейхун Байрамов: Предстоящий период покажет, извлекла ли Армения уроки из своих прошлых ошибок
Джейхун Байрамов: Предстоящий период покажет, извлекла ли Армения уроки из своих прошлых ошибок
23 сентября 2023 г. 12:18
Нетаньяху: Между Государством Израиль и Азербайджаном все превосходно - ЭКСКЛЮЗИВ
Нетаньяху: Между Государством Израиль и Азербайджаном все превосходно - ЭКСКЛЮЗИВ
23 сентября 2023 г. 03:52
Эксперт: У карабахских армян есть возможность перейти от прошлых обид к полной интеграции
Эксперт: У карабахских армян есть возможность перейти от прошлых обид к полной интеграции
21 сентября 2023 г. 17:19
Ирландский эксперт: Реинтеграция армянского населения обеспечит мир в регионе
Ирландский эксперт: Реинтеграция армянского населения обеспечит мир в регионе
21 сентября 2023 г. 17:02
Цукерман: Антитеррористические меры Азербайджана были очень эффективны
Цукерман: Антитеррористические меры Азербайджана были очень эффективны
21 сентября 2023 г. 15:56
Эксперт: Венгрия заинтересована в поставках газа из Азербайджана по Южному газовому коридору
Эксперт: Венгрия заинтересована в поставках газа из Азербайджана по Южному газовому коридору
21 сентября 2023 г. 13:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi