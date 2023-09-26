Украинские депутаты высоко оценили проведение Азербайджаном антитеррористических мероприятий

Успешные антитеррористические мероприятия, проведенные азербайджанской армией в Карабахе на прошлой неделе, привлекли внимание международного сообщества. Несмотря на то, что некоторые силы предвзято отнеслись к их проведению, многие страны высоко о

Успешные антитеррористические мероприятия, проведенные азербайджанской армией в Карабахе на прошлой неделе, привлекли внимание международного сообщества. Несмотря на то, что некоторые силы предвзято отнеслись к их проведению, многие страны высоко оценили суверенный шаг Азербайджана.

Представитель Украины в Парламентской Ассамблее НАТО, депутат Верховной Рады Людмила Буймистер заявила восточноевропейскому бюро Report, что они рассматривают случившееся как пример восстановления международного права:

"Кавказ всегда был сложным регионом. Поэтому раньше Украина старалась занимать нейтральную позицию в связанных с ним вопросах. Но мы довольны тем, что наблюдаем сегодня, потому что Азербайджан восстановил справедливость. Это пример того, как можно решать вопросы, связанные с территориальными претензиями тоталитарных государств. Не секрет, что этот конфликт с самого начала был искусственно спровоцирован Кремлем. Поэтому мы приветствуем шаги, предпринятые Азербайджаном, то есть демилитаризацию этих территорий".

Депутат Верховной Рады Украины от правящей партии "Слуга народа", представитель страны в Парламентской Ассамблее Совета Европы Юрий Камельчук заявил Report, что официальный Киев может использовать методы Баку. По его словам, азербайджанскими властями были предприняты абсолютно логичные шаги.

Камельчук отметил, что после размещения российских миротворцев в Карабахе провокации в регионе продолжались, информационная борьба накалялась, поэтому Баку пришлось прибегнуть к решительным шагам.

Украинский депутат считает, что такие примеры являются источником вдохновения для других стран, чьи территории оккупированы.