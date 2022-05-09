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Украина заполнила вторую часть анкеты на статус кандидата в ЕС

Украина заполнила вторую часть анкеты на статус кандидата в ЕС Завершена работа над второй частью анкеты-опросника для получения Украиной статуса кандидата на членство в Евросоюзе.
В регионе
9 мая 2022 г. 15:50
Украина заполнила вторую часть анкеты на статус кандидата в ЕС

Завершена работа над второй частью анкеты-опросника для получения Украиной статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

Как передает Report, УНИАН со ссылкой на пресс-службу президента Украины Владимира Зеленского сообщил о том, что глава государства с помощью видеосвязи провел встречу с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Продемонстрировал вторую часть заполненной анкеты-опросника для получения Украиной статуса кандидата на членство в Европейском Союзе", - отметил Зеленский.

Он поблагодарил главу Еврокомиссии "за четкие сигналы поддержки" Украины на этом важном пути.

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Версия на английском языке Ukraine completes second part of questionnaire for EU candidate status
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Aİ-yə namizəd statusu almaq üçün anketin ikinci hissəsini doldurub

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