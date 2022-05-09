Украина заполнила вторую часть анкеты на статус кандидата в ЕС

Завершена работа над второй частью анкеты-опросника для получения Украиной статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

Завершена работа над второй частью анкеты-опросника для получения Украиной статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

Как передает Report, УНИАН со ссылкой на пресс-службу президента Украины Владимира Зеленского сообщил о том, что глава государства с помощью видеосвязи провел встречу с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Продемонстрировал вторую часть заполненной анкеты-опросника для получения Украиной статуса кандидата на членство в Европейском Союзе", - отметил Зеленский.

Он поблагодарил главу Еврокомиссии "за четкие сигналы поддержки" Украины на этом важном пути.