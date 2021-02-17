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Украина вышла из еще одного соглашения СНГ

Украина вышла из еще одного соглашения СНГ Ранее Украина в одностороннем порядке прекратила действие ряда соглашений и договоров с Россией и СНГ
В регионе
17 февраля 2021 г. 16:04
Украина вышла из еще одного соглашения СНГ

Кабинет министров Украины на заседании cегодня принял решение о выходе страны из соглашения СНГ о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, трансляция заседания шла на канале правительства в YouTube.

"Выйти из соглашения о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи, заключенного 9 октября 1992 года в Бишкеке", - говорится в постановлении.

В указанном соглашении стороны договорились координировать свои действия в области предоставления услуг связи, гармонизации развития сетей и средств связи, выработки концепций по научно-технической и тарифной политике, подготовки кадров и работы учебных заведений связи, защиты общих интересов государств в международных организациях по связи и их органах.

Ранее Украина в одностороннем порядке прекратила действие ряда соглашений и договоров с Россией и СНГ.

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