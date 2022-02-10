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Украина выразила протест России из-за блокирования судоходства в Черном и Азовском морях

Украина выразила протест России из-за блокирования судоходства в Черном и Азовском морях Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с решением России о блокировании части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений.
В регионе
10 февраля 2022 г. 15:14
Украина выразила протест России из-за блокирования судоходства в Черном и Азовском морях

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с решением России о блокировании части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в заявлении МИД Украины.

"Беспрецедентная по охвату площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в обоих морях. Речь идет о существенном и необоснованном усложнении международного судоходства, прежде всего торгового, что может вызвать сложные экономические и социальные последствия, прежде всего для портов Украины", - отмечается в заявлении.

Также сказано, что подобные агрессивные действия России как часть ее гибридной войны против Украины недопустимы. "Они демонстрируют неприкрытое пренебрежение к нормам и принципам международного права, в частности Уставу ООН, резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН и Конвенции ООН по морскому праву", - подчеркивается в заявлении.

"Украина будет работать совместно с партнерами, прежде всего странами Черноморского региона, для того, чтобы такие действия российской стороны получили надлежащую оценку и ответ", - подытоживается в заявлении.

Ранее сообщалось, что Россия направила к Черному морю шесть десантных кораблей с Северного и Балтийского флотов.

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Версия на английском языке Ukraine protests Russian Navy drills in Black, Azov Seas

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