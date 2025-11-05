Украина возобновила импорт газа по Трансбалканскому коридору

Украина возобновила импорт газа через южный Трансбалканский маршрут после резкого усиления российских атак на газовую и энергетическую инфраструктуру страны. Уже сегодня Украина получит 1,1 млн кубометров газа.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters на основе открытых данных.

Во вторник объем поставки составил 0,78 млн кубометров.

Маршрут соединяет Украину с терминалами СПГ в Греции через Молдову, Румынию и Болгарию.

Ранее украинская энергетическая консалтинговая компания ExPro сообщила, что греческая DEPA Commercial, D.Trading - дочерняя компания ДТЭК - и швейцарская Axpo Trading забронировали мощности для импорта газа из Греции в Украину с ежедневным объемом 0,6 млн кубометров.

Украина также импортирует около 23 млн кубометров газа ежедневно по другим маршрутам, включая почти 10 млн кубометров из Венгрии, около 8 млн кубометров из Польши и около 5 млн кубометров из Словакии.

Трансбалканский маршрут не использовался в сентябре и октябре, а до этого работал только в июле и августе.