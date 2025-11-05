Ukrayna Transbalkan dəhlizi ilə qaz idxalını bərpa edib

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Region
    • 05 noyabr, 2025
    • 17:32
    Ukrayna Transbalkan marşrutunun cənub hissəsi boyunca qaz idxalını bərpa edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi açıq məlumatlara əsaslanaraq bildirib.

    Bildirilib ki, ölkə artıq bu gün 1,1 milyon kubmetr qaz alacaq.

    Məlumata görə, noyabrın 4-ü tədarük həcmi 0,78 milyon kubmetr təşkil edib.

    Marşrut Ukraynanı Moldova, Rumıniya və Bolqarıstan vasitəsilə Yunanıstandakı LNG terminalları ilə birləşdirir.

    Ukrayna Transbalkan marşrutu
    Украина возобновила импорт газа по Трансбалканскому коридору

