​Украина ведет переговоры о снижении цен на перевозку по Шелковому пути

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Украинские железные дороги (компания "Укрзализныця") ведут переговоры по снижению тарифов на перевозку грузов поездами по маршруту нового Шелкового пути, который должен соединить Китай со странами Европы.

Как передает Report, об этом заявил во вторник директор по грузоперевозкам и логистики компании Иван Федорко.

"Со своей стороны, мы уже снизили тариф на перевозку поездом грузов по территории Украины, есть положительные договоренности с Азербайджаном и Грузией, пока надо работать в этом направлении с Казахстаном. Только тогда можно выйти на конкурентный тариф", — сказал Федорко, которого цитирует пресс-служба "Укрзализныци".

Он также сообщил, что интерес к указанному маршруту есть как у иностранных, так и украинских компаний, однако грузовладельцы ждут конкурентный тариф.