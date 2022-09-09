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Украина требует от России компенсацию в размере 300 млрд долларов

Украина требует от России компенсацию в размере 300 млрд долларов Украина хочет получить от России репарации в связи с войной в размере не менее 300 млрд долларов. На Генассамблее ООН Киев собирается добиться принятия резолюции, на которой в дальнейшем должно базироваться создание международного механизма возмещения уще
В регионе
9 сентября 2022 г. 11:38
Украина требует от России компенсацию в размере 300 млрд долларов

Украина хочет получить от России репарации в связи с войной в размере не менее 300 млрд долларов. На Генассамблее ООН Киев собирается добиться принятия резолюции, на которой в дальнейшем должно базироваться создание международного механизма возмещения ущерба.

Как передает Report, об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська в интервью изданиям медиагруппы Funke.

"Мы хотим получить компенсацию за весь ущерб, который Россия нанесла Украине своей агрессивной войной", - отметил он.

Потери Украины оцениваются гораздо выше, отметило агентство dpa.

Тем не менее упомянутая сумма соответствует активам Банка России в странах G7, замороженным в рамках санкций. Малюська потребовал доступа к этим средствам, а также к зарубежным активам российских госпредприятий и конфискованной собственности российских олигархов.

"Германия также должна предоставить информацию, сколько российских активов размещено в стране", - добавил министр.

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