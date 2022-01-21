Украина потратила более 86 млн долларов на обустройство границы с Россией

Расходы Украины на обустройство государственной границы с Россией в рамках проекта "Стена" превысили 86 млн долларов США.

Расходы Украины на обустройство государственной границы с Россией в рамках проекта "Стена" превысили 86 млн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Госпогранслужба.

По информации издания, с 2015 года по 2021 год из государственного бюджета Украины на строительство "Стены" потратили 2,437 млрд гривен (86 млн долларов по текущему курсу). В ходе выполнения проекта обустроено 403 км противотранспортных рвов, построено 332 км рокадных дорог, 149 мостов через овраги, 99 км металлических заборов и 62 км заграждения из спирали "Егоза".

Уточняется, что на участках границы в Харьковской области было обустроено четыре опорных пункта и девять огневых позиций, а также возведено девять комплексов системы видеоконтроля и сигнализации.

В конце декабря 2021 года Кабмин Украины утвердил новую программу усиления защиты границ, прежде всего с Россией и Белоруссией, предусматривающую финансирование в размере 36,3 млрд гривен (1,33 млрд долларов). По планам украинских властей, в 2022 году предполагается обустроить 1 676 км границы с РФ и 1 084 км границы с Беларусью. До 2024 года также будет обустроена граница с Молдовой и со странами ЕС.