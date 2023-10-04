Украина получит 186 млрд евро после вступления в Евросоюз

Согласно внутренним оценкам общего бюджета Евросоюза (ЕС), вступление Украины даст право стране получать около 186 млрд евро в течение семи лет.

Согласно внутренним оценкам общего бюджета Евросоюза (ЕС), вступление Украины даст право стране получать около 186 млрд евро в течение семи лет.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом сообщает The Financial Times.

Этим летом чиновники ЕС оценили потенциальные финансовые последствия вступления в союз новых членов, отмечает издание. Они подготовили исследование, в котором были использованы бюджетные правила союза на 2021-2027 годы. Чиновники делали расчеты, исходя из того, что в Евросоюз войдут Украина, Молдова, Грузия и шесть западнобалканских государств.

Присоединение всех девяти членов обойдется бюджету Евросоюза в 256,8 млрд евро. Побочные эффекты для существующих стран-членов ЕС будут включать сокращение субсидий фермерам примерно на одну пятую. По оценкам газеты, с появлением девяти новых стран-членов текущий бюджет увеличится на 21% - до 1,47 трлн евро. Это примерно 1,4% валового национального дохода 36 стран.

Хотя полное расширение союза может занять десятилетие или больше и повлечет за собой масштабные реформы существующих бюджетных механизмов, предполагаемый масштаб необходимых изменений решительно изменит финансовый баланс внутри блока.

Отметим, что вчера стало известно о том, что Европарламент (ЕП) одобрил пересмотр бюджета Евросоюза на 2021-2027 годы, который содержит положения об образовании специального Украинского фонда в 50 млрд евро.